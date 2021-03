Dierenmishandeling en huiselijk geweld vaak met elkaar verbonden, UGent pakt beide aan met werkgroep

In coronatijden is het aantal gevallen van huiselijk geweld fors toegenomen. "Over het algemeen zegt men: wanneer in een gezin mensen mishandeld worden, dan lopen ook de dieren gevaar. En ook omgekeerd geldt dat. Het zou mij dus niet verwonderen als ook het geweld op dieren is toegenomen", reageert professor Leen Van Brantegem van de faculteit dierengeneeskunde aan UGent. "Exacte cijfers zijn er helaas niet. Andere landen, zoals Engeland en Nederland, houden zulke cijfers wel bij. We lopen hier in België echt wat achter op dat vlak." Hoog tijd om daar verandering in te brengen, dacht de professor. Ze startte een werkgroep op om de problematiek aan te pakken.