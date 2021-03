"Nog niet alles is verloren": Klarafestival brengt boodschap van hoop

Vorig jaar viel het Klarafestival nog ten prooi aan de pandemie en werd het afgelast. Enkel het openingsconcert van Brussels Philharmonic en Ute Lemper vond toen nog plaats voor een lege zaal, maar het werd wel live uitgezonden op Klara. Niemand had toen durven te denken dat zo'n digitaal concert een voorbode ging zijn voor de rest van dat jaar.

Maar dit jaar is er toch meer mogelijk. Corona of niet, het Klarafestival én het leven gaan door en dat is ook de boodschap die het festival dit jaar wil uitdragen met de slagzin: "Es ist noch nicht alles verloren, "Nog niets alles is verloren". Die zin staat op de gevel van de dienst verloren voorwerpen in het station van de Duitse stad Wuppertal. Het Klarafestival ziet deze uitspraak als een antwoord op de pandemie die al een jaar de hele wereld in de ban houdt. Of in de woorden van Martine Tanghe : "Hou vol. Het komt allemaal weer goed."

Lees verder onder het promofilmpje van het Klarafestival 2021: