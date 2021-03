Kleinkinderen nemen verrassingslied op voor 85ste verjaardag van oma: "Als we jou zien, zijn we niet meer bij te sturen"

Tijdens Start Je Dag op Radio 2 West-Vlaanderen hoorde oma Francine voor het eerst het liedje van haar kleinkinderen. Ze was in de wolken. "Het is altijd mooi als ze zelf iets maken. Het wordt een verjaardagsfeest dat 4 dagen zal duren. Ik ben op mijn gemak, want ik moet niet koken in het weekend."

Dat het een feest van 4 dagen wordt, heeft Francine ook aan haar familie te danken. Trien: "We hebben aan haar huis een versierde tent gezet. Daar kan ze op een coronaveilige manier één bezoeker per keer ontvangen. De tent staat er tot zondag."

Bekijk hieronder de videoclip: