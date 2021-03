Kunnen we binnenkort in elke winkel elektronisch betalen? "Cash niet verbieden, wel de keuze geven"

Coronacrisis of niet, nog altijd gebeurt meer dan de helft van alle verrichtingen in België in cash geld, bevestigt minister Van Peteghem de berichtgeving in De Tijd. "In ons land wordt cash in bijna 60 procent van alle betalingen gebruikt. In Nederland is dat bijvoorbeeld maar 34 procent. We willen daarom nu echt die omslag maken naar elektronisch betalen."