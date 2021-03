Man met 250.000 XTC-pillen betrapt bij verkeerscontrole

De verkeerscontrole vond afgelopen dinsdag plaats in de Pleinstraat in Houthalen-Helchteren. De man werd voor verhoor overgebracht naar het commissariaat in Genk. De drugs, de auto en een gsm zijn in beslag genomen. Er werd nadien nog een huiszoeking gedaan in het huis van de verdachte, maar daar werd niets bezwarends gevonden. De vijftiger werd donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en deze besloot om de man aan te houden.

In het onderzoek werd woensdag nog een 46-jarige man gearresteerd in zijn woning op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. Maar na verhoor mocht de man beschikken.