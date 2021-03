Man uit Oostakker haalt vuilniszak vol achtergelaten mondmaskers op

Je ziet ze misschien ook regelmatig liggen tijdens jouw wandelingen: wegwerpmondmaskers die in een berm liggen, op het gras, langs de straten. Of ze er doelbewust gegooid zijn of ze gewoon uit een jaszak gevallen zijn, weten we niet. Maar dat er opvallend veel zijn, dat weet Marc Van Achte uit Oostakker wel. Hij staat in de krant Het Nieuwsblad op foto's waarbij hij een berg vol mondmaskers vasthoudt met een grijper. Hij werkt als vrijwilliger bij Mooimakers, dat is een organisatie die Vlaanderen wil vrijmaken van zwerfvuil en sluikstorten. Hij doet regelmatig zijn ronde en nu heeft hij een vuilniszak vol met enkel en alleen achtergelaten en verloren mondmaskers.