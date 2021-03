N-VA Leuven wil metalen fietsringen over heel de stad om diefstal te voorkomen

Als fiets-en studentenstad krijgt Leuven veel te maken met fietsdiefstal. Jaarlijks zijn er ongeveer 1.600 aangiftes voor fietsdiefstal. Slechts 3,5% van de fietsen keren terug naar hun eigenaar. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de fiets binnen te zetten of om die ergens aan te bevestigen. Daarom lanceerde een Leuvenaar een oproep via sociale media. Hij vroeg om hulp van de gemeente om metalen ringen te installeren.

Gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA) vindt dat een goed idee. “Voor een klusjesman is zo'n fietsring installeren een eenvoudig karweitje, maar voor een doorgaans Leuvenaar is dat niet makkelijk." N-VA Leuven stelt daarom voor aan de gemeenteraad om een project op te starten waar Leuvenaars een fietsring kunnen aanvragen. Gemeenteraadslid Lies Verlinden (N-VA): "Als we al die aanvragen bundelen, kunnen we de ringen op geschikte plaatsen installeren en ook de aankoopprijs van de materialen drukken."