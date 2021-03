Muziekwereld viert 100 jaar Astor Piazzolla, "vader van de moderne tango"

Als kind kreeg hij een bandoneon. Dat moeilijke instrument lijkt op een kleine accordeon; het verschil zit hem erin dat elke afzonderlijke toets aan beide kanten van het instrument een andere toon geeft en dat de noten ook verschillen bij het duwen en trekken. Vermoedelijk namen Italiaanse migranten het instrument mee over de oceaan, waar het met name in Argentinië in de tangomuziek heel populair werd. Piazzolla, zoals zijn naam doet vermoeden, was zelf de zoon van een Italiaanse inwijkeling in Argentinië.

Luister hier naar "Adiós Nonino", een van de bekendste nummers van Astor Piazzolla; het werd ook gespeeld in Nederland op het huwelijk van toen nog kroonprins Willem-Alexander en zijn Argentijnse eega Máxima Zorreguieta: