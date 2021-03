Na het interview met Harry en Meghan: klein Zwitsers bedrijf wordt overspoeld met vragen over bril van Oprah

Götti is gevestigd in Wädenswil, een stadje in het Zwitserse kanton Zürich. Het bedrijf werd in 1993 opgericht door Sven Götti. Een bril van Götti kosten gemiddeld 400 euro. De bril van Oprah - de OR02 - werd speciaal voor de televisielegende op maat gemaakt, nadat hij haar ontmoet had. "Ik had twee verschillende brillen voor haar gemaakt. Maar toen ze ze zag, wist ze niet welke ze moest kiezen. Ze koos ze uiteindelijk allebei." Sindsdien heeft de 67-jarig Winfrey al 20 brillen van Götti.