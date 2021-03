Natuur en Bos plant nieuwe dreef aan op historisch landgoed Hobos in Pelt

Het Hobos is een landgoed dat ooit nog bewoond werd door Drossaard Clerx, de rechter die in de 18de eeuw komaf maakte met de bokkenrijders. De dreef ernaartoe is een populair wandelpad. Maar de indrukwekkende fijnsparren die er stonden, stierven 2 jaar geleden af. "Ze waren aangestast door de letterzetter, dat is een gevolg van de klimaatverandering", legt boswachter Eddy Ulenaers uit. "We hebben ze uit voorzorg moeten kappen, want de dode bomen konden bij hevige wind omwaaien."