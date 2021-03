Nieuw crematorium Oostende in gebruik genomen

In het nieuwe crematorium Polderbos in Oostende zijn de eerste crematies uitgevoerd, weliswaar zonder publiek want dat is nog niet toegelaten. Het crematorium ligt middenin het Stadsrandbos in Oostende, waar vroeger steenbakkerij De Keignaert was in Zandvoorde. Er zullen 2.700 crematies plaats vinden per jaar voor Noord-West-Vlaanderen.