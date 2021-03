Nieuw natuurlijk mechanisme ontdekt tegen levensbedreigende allergieën

Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij het immuunsysteem bepaalde lichaamseigen stoffen of elementen als lichaamsvreemde indringers gaat zien en er antistoffen tegen gaat aanmaken.

"Het was al jaren bekend dat neuritine een rol speelde in de hersenen en het zenuwstelsel, maar we hebben er een grote hoeveelheid van aangetroffen in het immuunsysteem en ook het mechanisme ervan in het immuunsysteem ontdekt, iets wat nog nooit eerder beschreven was."

"We hebben aangetoond dat het een van de mechanismen is van het immuunsysteem zelf om auto-immuniteit en allergie te voorkomen. Nu we de bewijzen daarvoor hebben, kunnen we gaan proberen dat toe te passen in behandelingen", zo zei Vinuesa.