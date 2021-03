Nieuwe rusthuisbewoners worden ingeënt met vaccins die over zijn in vaccinatiecentra van Genk en Bree

In woonzorgcentra worden regelmatig nieuwe bewoners opgenomen en nieuwe personeelsleden in dienst genomen. Maar die zijn meestal nog niet ingeënt. De eerstelijnszone Kemp en Duin heeft dat nu in kaart gebracht voor de aangesloten gemeenten As, Bree, Genk, Oudsbergen en Zutendaal. “Het gaat om een 50-tal mensen, in alle woonzorgcentra in de 5 gemeenten”, vertelt dokter Kaat Ieven van de eerstelijnszone. “Dus als we in de vaccinatiecentra vaccins over hebben, brengen we die naar de woonzorgcentra. De dokter daar neemt die vaccins dan in ontvangst en zal ze daar toedienen aan de nieuwe bewoners of nieuwe personeelsleden.”