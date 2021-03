Hoegaarden hangt voorlopig geen regenboogvlag uit voor vermoorde David: "Eerst onderzoek afwachten"

De burgemeester betreurt dat veel mensen voorbarige conclusies trekken. "Het proces wordt nu al gevoerd in de media, maar er is nog steeds geen duidelijkheid. Dan onstaat er een kuddegeest die dat allemaal volgt. Maar we moeten de voor- en tegenkanten respecteren en daar ben ik niet voor bevoegd. Laat het gerecht eerst haar werk doen." Wel vindt Taverniers dat er een wetgeving moet komen die de rechten van holebi's beter beschermt. "Er moeten meer mogelijkheden zijn zodat die mensen met hun problemen naar buiten kunnen komen. Wel is er in het landelijke Hoegaarden volgens de burgemeester geen probleem met homohaat. "Ik kan me voorstellen dat dat in andere streken zeker zo is, maar hier bij ons zijn er geen problemen wat dat betreft", aldus nog Taverniers.