Oost-Vlaams stripfiguur Boerke wordt animatiereeks op Canvas

Eigenlijk loopt Pieter De Poortere al langer dan 7 jaar met het idee rond om zijn stripfiguur te verfilmen. Maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, zeg hij bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Een animatieserie maken is moeilijker dan een stripverhaal tekenen, omdat je er veel andere mensen voor nodig hebt: een productiehuis, animatiestudio, stemmen, muziek. Dus het was een heel grote puzzel, waar we ook nog eens budget voor moesten krijgen. We hebben ook wel een tijdje gezocht naar de juiste formule. Boerke is een tekstloze strip, en het is niet zo makkelijk om dat om te zetten naar bewegend beeld. Maar het is fantastisch om te doen, het was als een speeltuin voor iedereen die eraan meewerkte.”