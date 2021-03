Restafval in 5 Wase gemeenten gehalveerd dankzij ander ophaalsysteem

De invoering van het nieuwe systeem stuitte aanvankelijk op heel wat weerstand, maar in de zomer van 2019 zette afvalintercommunale Miwa door en werd het ingevoerd in de 5 aangesloten gemeenten. Restafval wordt sindsdien gewogen en per gewicht aangerekend. En al meteen was er effect. Hoewel het nog maar een half jaar in gebruik was, werd er al in 2019 meteen 5.000 ton minder restafval aangeboden en vorig jaar ging er nog eens 5.000 ton af.