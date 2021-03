Kritiek op aanhoudend geweld tegen betogers in Myanmar klinkt steeds luider: "Buitengerechtelijke executies"

Ook vandaag is weer met scherp geschoten op betogers. Zeker tien mensen zouden zijn omgekomen. In Myaing, in het centrum van het land, schoot de politie op een groep mensen die de vrijlating eiste van drie opgepakte burgers. "De politie zette eerst traangas in en vuurde rubberkogels af, om daarna met scherp te schieten", zegt een ooggetuige. Zes mensen zouden zijn omgekomen.