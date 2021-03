Politie vraagt iedereen met versleutelde Sky ECC-telefoon om zich te melden: "Belgische gebruikers werden afgeluisterd"

"Er zijn eigenlijk twee problemen", zegt Dobbelaere-Welvaert aan onze redactie. "De eerste vraag is of dit onderzoek kan plaatsvinden op de manier waarop het gebeurd is. Kan de politie dit doen? Dat kan alleen onder heel precieze omstandigheden én de data van mensen die onschuldig zijn moeten meteen uit het onderzoek." Dat brengt ons meteen bij het tweede probleem, zegt Dobbelaere-Welvaert. "Het feit dat iedereen die braaf geweest is, dat moet komen zeggen, is niet echt de manier waarop een onderzoek moet lopen. Het is de omgekeerde wereld."