Piet De Groote legt eed af als nieuwe burgemeester van Knokke-Heist: "Het voelt nog wat onwennig aan maar het is een grote eer"

Piet De Groote was al 14 jaar schepen van Knokke-Heist. "Het is wennen. Ik had liever gehad dat Lippens nog vele jaren onze burgemeester was geweest. Maar iemand moet het doen. Ook voor de Knokke-Heistenaren wordt het wennen. Ze hebben bijna 42 jaar dezelfde burgemeester gehad. Voor hen is dat ook iets totaals nieuws en vreemds."

Het is geen kinderdroom die in vervulling gaat. "Ik was eigenlijk lang niet in politiek geïnteresseerd. Ik wou wel altijd iets voor mijn gemeente doen, maar dan misschien meer met mijn juridische achtergrond als advocaat. Maar van het ene is het andere gekomen. Ik kreeg een plaats op de lijst en werd later eerste schepen. En dat was al een grote verantwoordelijkheid."