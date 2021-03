PLAN B #49: Waarom is 2+2 niet gelijk aan 4? Of hoe  taalgrens ideeën over volgende staatshervorming beïnvloedt

Het klinkt een beetje merkwaardig, maar in de Belgische context van een nakende staatshervorming is 2+2 nooit gelijk aan 4. Het idee van 4 gelijkwaardige gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België) die allemaal ook gemeenschapsbevoegdheden zouden hebben, is niet nieuw, maar werd onlangs opnieuw gelanceerd door Ps-voorzitter Paul Magnette. Aan Vlaamse zijde liet de CD&V-minister voor Institutionele Hervormingen, Annelies Verlinden, in een college voor studenten het woord "2+2" vallen, waarbij Vlaanderen en Wallonië op gelijke voet zouden staan, maar Brussel en Oost-België niet.

Beide ideeën zorgen voor commotie, maar dan vooral aan de andere kant van de taalgrens, omdat ze allebei weinig rekening houden met de gevoeligheden aan de andere kant. En dus vragen Ivan De Vadder (VRT NWS) en Alain Gerlache (RTBF) zich af hoe dat komt, en of er een compromis mogelijk zal zijn.