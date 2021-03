BEKIJK - Premier De Croo in jeugdjournaal "Karrewiet": "Ook kinderen zullen na de zomer een vaccin kunnen krijgen"

De kinderen wilden ook weten hoe De Croo als premier dit jaar beleefd heeft. Net als vele anderen moest ook de eerste minister zoveel mogelijk thuiswerken. Met zijn twee zonen in huis, was het niet altijd even makkelijk om zich te concentreren, al zegt De Croo wel genoten te hebben van zoveel tijd samen. Ook geeft hij zelf toe niet altijd tevreden te zijn met de regels die heeft hij moeten opleggen om de coronapandemie in te dijken.

Op de vraag over wat hij graag wil doen als corona weg is, kan hij snel antwoorden: "Ik wil graag met mijn vrouw en twee zonen ergens naartoe gaan en een terrasje doen. Ik wil graag mensen ontmoeten en knuffelen en naar een plaats gaan waar er veel volk is en er muziek is, zonder schrik te hebben van elkaar." (lees voort onder de foto)