Prins William na interview met Harry en Meghan: "Wij zijn beslist geen racistische familie"

Voor het eerst heeft een lid van de Britse koninklijke familie persoonlijk gereageerd op de aantijgingen van Meghan en prins Harry in het interview met Oprah Winfrey. Harry's broer prins William antwoordde op een vraag hierover dat de koninklijke familie beslist geen racistische familie is: “ we are very much not a racist family”. Dat deed hij tijdens een bezoek aan een school in Londen.