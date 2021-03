Na ontroerende getuigenis in "Radio gaga" maakt Marc Coucke droom waar: Leen en zoontje mogen overnachten in Pairi Daiza

Het verhaal van Leen gisteren in het televisieprogramma "Radio gaga" liet niemand onberoerd. Ze lag maar liefst 400 dagen in het ziekenhuis UZ Gent. Wat begon als een amandelontsteking eindigde in een levensbedreigende vleesetende bacterie in haar been. "'s Morgens had ik een pijnlijk plekje op mijn knie, 's avonds kon ik niet meer stappen. Ze hebben alles weggesneden van mijn been."