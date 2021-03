Van metrostation tot veerboot: kunst van Roger Raveel vind je op de meest onverwachte plaatsen

Het hele jaar door wordt Roger Raveel gevierd met tentoonstellingen, poëzie, wandelingen en tal van andere activiteiten.

Dit weekend opent een expo over Roger Raveel in het museum Mudel in Deinze, volgende week donderdag start een grote retrospectieve in Bozar in Brussel en eind maart eert ook het Roger Raveel Museum in Machelen de kunstenaar met een tentoonstelling.

Nog tot eind maart is er op bijna 70 locaties in Zulte raampoëzie te lezen over Raveel, met gedichten van onder meer Paul Demets, Hugo Claus en Rutger Kopland.

Op 28 maart zendt Canvas de documentaire "Wij, Roger Raveel". Pieter Verbiest en Betrand Lafontaine gingen met de camera op pad in Machelen op zoek naar getuigen die de schilder goed gekend hebben.

Raveel zou 100 geworden zijn op 15 juli. Het weekend daarvoor is er een groot dorpsfeest in Machelen. Het Raveeljaar is daar ook begin dit jaar op gang getrapt met een muzikale hommage, de compositie "Raveeliana" van Bart Van Kerckhove.