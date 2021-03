Vaccinatiedorp Spoor Oost tijdelijk dicht door de hevige wind: vaccinatie start weer op om 13 uur

Vanaf 13 uur wordt er wel weer gevaccineerd, maar op een andere plaats. "Maar wie dan een afspraak heeft, moet gewoon naar Spoor Oost komen en zal met een pendelbus naar de andere plaats gebracht worden. Dat is in de buurt en zo kunnen we alles wat overzichtelijk houden."

Tussen 13 en 14.30 uur zullen dan de voorbereide spuiten met het Pfizer-vaccin toegediend worden: "Door deze aanpak kunnen die spuiten binnen de toedieningstermijn gegeven worden. Eenmaal in de spuit moet het vaccin binnen de 6 uur toegediend worden."

Het testdorp aan Spoor Oost blijft voorlopig wel open. Dit is een veel kleinere constructie, die minder last heeft van de wind. Dat moest nochtans eerder ook al eens dicht door hevige wind. Was er toch niet beter gekozen voor een bestaand gebouw? "Het is inderdaad al één keer eerder gebeurd daar, en nu in het vaccinatiedorp, maar het is ook al maanden goed gegaan. We hebben vooraf verschillende locaties bekeken, ook vaste gebouwen, en Spoor Oost was echt met voorsprong de beste."