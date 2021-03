Na hevige rukwind kwam dak van school in Roeselare los: "We hebben geluk gehad"

Er was geen speeltijd op het moment van het ongeval en er stond niemand op de koer. Directeur Verlinde: "Een deel van de leerlingen heeft het zien gebeuren. Maar er is op geen enkel moment paniek geweest. De brandweer bevestigt ons dat de situatie nu veilig is. Er is geen direct gevaar. We hebben wel enkele lokalen, zoals de studiezaal en het internaat, afgesloten voor de veiligheid. Maar de lessen voor onze 400 leerlingen kunnen gewoon doorgaan. We hebben gewoon wat lokalen moeten herschikken, maar dat is het minste."

Het dak was nog maar enkele jaren geleden vernieuwd. "Volgens de eerste vaststellingen is boven nog alles dicht, want er ligt nog een onderlaag op het gebouw. Maar we weten niet hoe water- en winddicht dat is. We hebben de aannemer die het dak geplaatst heeft, gecontacteerd om het gevaarte te komen wegnemen en het dak te herstellen."

