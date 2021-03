Sint-Pieters-Leeuw herdenkt vermoorde kraanman David met regenboogzebrapad

De moord op de 42-jarige homoseksuele man is mogelijk geïnspireerd vanuit homohaat, al staat dat nog zeker niet vast. Met het zebrapad wil het gemeentebestuur zinloos geweld aanklagen en haar steun betuigen aan de volledige LGBTQI+ gemeenschap. "We zullen binnenkort contact opnemen met de familie van David. We willen immers ook rekening houden met hun gevoelens en wensen", vertelt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). "Het voelt een beetje aan dat “onze” kraanman het slachtoffer van dit zinloze geweld is geworden.”