Busje van lokale handelaars in Grobbendonk brengt rolstoelpatiënten naar vaccinatiecentrum

In Grobbendonk hebben de lokale handelaars samengelegd voor een zogenoemde sponsorbus. Daarmee moet vanaf volgende week iedereen tot in het vaccinatiecentrum kunnen geraken. De bus is vooral bedoeld voor 85-plussers die minder goed ter been zijn. "De liftbus is een echte troef om mensen met een rolstoel te verplaatsen", vertelt burgemeester Marianne Verhaert (Open Vld) aan RTV.