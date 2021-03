Stad Antwerpen plant heraanleg studentenbuurt om sluipverkeer te vermijden

In de universiteitsbuurt in Antwerpen rijden er te veel auto's die er niet moeten zijn. De stad wil verschillende straten daarom op termijn autoluw maken, in de omgeving van de Stadswaag, de Varkensmarkt, de Paardenmarkt en Klapdorp. In afwachting van de definitieve heraanleg, zullen enkele straten tijdelijk ingericht worden als woonerf. Dat zou sluipverkeer moeten ontmoedigen.