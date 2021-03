Storm veroorzaakt schade: bomen vallen om en zware vogelkooi en trampoline waaien weg

In een tuin aan de Diestsesteenweg in Kessel-Lo waaide de grote ijzeren vogelkooi weg van Bart Van Mellaert (foto). Nochtans had hij gisteravond alles nog extra stevig vastgemaakt. "Ik was aan het werk toen ik telefoon kreeg van mijn buurvrouw", vertelt Bart. "Zij vertelde me dat mijn vogelkooi omver gevlogen was. De vogels waren ontsnapt. Ik heb ondertussen wel een vogel en vier kwartels opnieuw kunnen vangen. Maar ik ben nog op zoek naar twee parkieten. De vogels zijn van mijn opa die net overleden is, dus die hebben een bijzondere betekenis voor mij. Ik hoop dat ik ze terugvind."