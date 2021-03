Storm raast over West-Vlaanderen en blaast dak van school in Roeselare weg 

Directeur Koen Germonprez van Barnum in Roeselare: "Rond half 12 is een groot oppervlak van de dakbekleding losgekomen en naar beneden gevallen. Het is een groot gevaarte dat gedeeltelijk op de speelplaats is gevallen. Gelukkig was er niemand op de speelplaats op dat moment."

In de Westhoek kreeg de brandweer al tientallen oproepen. Er zijn bomen omgewaaid en er is schade aan daken. In Veurne kwamen enkele grote muurplaten van de zijkant van het AZ West los. De brandweer kwam de zijgevel en het dak van het ziekenhuis inspecteren.

