Stormschade in Limburg: ingestorte zijgevel, boom op elektriciteitskast en weggewaaide tent

Op de E313 in de buurt van Bilzen was er voortdurend hinder door een aantal bomen die op de weg terecht kwamen. In de Maastrichterstraat in Bilzen viel er ook een boom op een elektriciteitskast, Fluvius kwam ter plaatse en moest alles herstellen. De trein tussen Hasselt en Diest kon ook een tijd niet rijden door een boom op het spoor. In Oudsbergen was de Leemakkerstraat versperd door een boom. Net over de grens in Bemelen bij Maastricht is een wandelaar omgekomen onder een boom.

In het centrum van Beverlo zat een groot deel van de inwoners zonder stroom nadat een elektriciteitspaal knakte. En aan de Merkenstraat in Maasmechelen kwam een zijgevel op een parking terecht, daarbij raakte een auto beschadigd.

