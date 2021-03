Stormweer zorgt voor schade op verschillende plekken in provincie Antwerpen

In Sint-Amands in Kouterpark is door het stormweer de roofing van de daken van twee woningen gevlogen en kwam de schouw naar beneden. In de Tuyaertsstraat in Niel gebeurde iets gelijkaardigs. Daar vloog de dakbedekking van een garage weg. De brandweer heeft het euvel proberen herstellen door er zandzakjes op te leggen.

Verder werd deze voormiddag het vaccinatiedorp Spoor Oost in Antweren een tijdlang gesloten omwille van de felle wind.