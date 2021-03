Twee agenten van Antwerpse politie opgepakt in grootschalig onderzoek naar drugshandel "operatie Sky"

Het hoofdonderzoek is in handen van het federaal parket en gaat over de handel in de zogenaamde SKY ECC-telefoons voor criminele doeleinden. In dat dossier is een kickbokser aangehouden. Daarnaast zijn ook al verschillende dossiers opgestart op basis van de informatie die de cryptofoons hebben opgeleverd. Het parket van Antwerpen startte zo al 7 onderzoeken op. In die onderzoeken werden gisteren en eergisteren 2 Antwerpse advocaten aangehouden. Nog een andere verdachte werd ook aangehouden in het kader van een van die onderzoeken, een andere is vrij onder voorwaarden.