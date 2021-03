Coronavaccin van Johnson & Johnson goedgekeurd door Europees Geneesmiddelenagentschap

Europa heeft 200 miljoen dosissen van het vaccin besteld, 5 miljoen daarvan zijn voor ons land bestemd. De eerste dosissen zouden al in april worden geleverd, al is er de voorbije dagen wat ongerustheid ontstaan over de timing van die eerste dosissen.

Johnson & Johnson zou hebben beloofd om al 55 miljoen dosissen aan de EU te leveren tussen april en juni, maar dat exacte aantal is voorlopig niet meer bevestigd door het Amerikaanse farmabedrijf.