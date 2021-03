Minister Van Quickenborne wil vervolging bij hate speech gemakkelijker maken

"We zien dat er veel hate speech is ten aanzien van homo's en lesbiennes", zegt Van Quickenborne in "Vila Politica". "Als je hand in hand op straat loopt, worden mensen nog vaak geïntimideerd daarvoor." Hij vindt dat onaanvaardbaar. "We moeten artikel 150 van de Grondwet aanpassen. Dat betekent heel concreet dat hate speech - wat vandaag al strafbaar is, maar bijna niet wordt vervolgd - voor de correctionele rechtbank zal komen. Dan kan er effectief worden vervolgd en gestraft."