Veiling virtueel kunstwerk gaat door het dak en levert 58 miljoen euro op

Wie de koper is, is niet bekend. Hij of zij heeft wel iets bijzonders "op zak": het geveilde kunstwerk is een NFT, een non fungible token of niet-inwisselbaar token, een digitaal eigendomsbewijs. "NFT is eigenlijk een heel duur woord voor een virtuele munt die ondeelbaar is en die gekoppeld wordt aan een virtueel goed. Tegelijk krijg je een digitaal certificaat dat jij de eigenaar bent van iets op het internet, zei computerwetenschapper Jeroen Baert van de KU Leuven in "Nieuwe feiten" op Radio 1.