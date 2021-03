VN waarschuwt (nogmaals) voor toenemende honger: Ruim 30 miljoen mensen dreigt van honger te sterven

Ergste humanitaire crisis in Syrië sinds begin oorlog

Uit een rapport van de VN blijkt vandaag ook dat het aantal Syriërs die honger lijden en in armoede leven verder is toegenomen. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN kampt bijna 60 procent van de bevolking met voedselonzekerheid en lijden dus 12,4 miljoen Syriërs honger. Dat is dubbel zoveel als in 2018.

"De inwoners van Syrië worden geconfronteerd met de ergste humanitaire situatie sinds het begin van de crisis", zegt het rapport. Syrië gaat al tien jaar lang, sinds maart 2011, gebukt onder oorlog.

Zo'n 1,3 miljoen mensen kunnen op dit moment niet overleven zonder voedselhulp, een verdubbeling in een jaar. Dat komt vooral door een enorme stijging van de voedselprijzen.