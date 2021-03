Volkscongres China: meer geld voor technologie en leger en democratiebeweging in Hongkong de nek omgedraaid

Naast de grote plannen die met grote meerderheid worden goedgekeurd, is het Volkscongres ook een gelegenheid voor de 3.000 vertegenwoordigers om zich te profileren. Het dalende geboortecijfer in China was de aanzet tot een aantal opmerkelijke voorstellen. Lessen in romantiek, een lagere huwelijksleeftijd, meer huishoudelijke taken voor de man of verplichte voetballessen voor jongens om hun mannelijkheid op te krikken. Ook dat is de Volksrepubliek China.