Wie heeft de man met het hoedje gezien? Vijf jaar na de aanslagen zoeken we getuigen

Eén van de eerste handelaars die Abrini moet voorbijgelopen zijn, toen hij wegvluchtte van de luchthaven van Zaventem is garage Rennen. Toch heeft eigenaar Dirk Rennen niets gezien. Hij was namelijk te druk bezig met slachtoffers opvangen.

“Wij waren eigenlijk het eerste gebouw dat open was en waar mensen terechtkonden. De eerste betrokkenen die hier binnenkwamen, was een koppel uit Wallonië. Die waren compleet in paniek, en dus hebben we hen opgevangen. Ze wilden hun ouders bellen. Maar dat was met hun gsm niet mogelijk omdat het netwerk plat lag door de vele telefoontjes. We hebben de ouders dan opgebeld en zij zijn hen komen ophalen.”

Maar het bleef niet bij dat ene koppel. “We kregen het ene slachtoffer na het andere binnen. Ik heb mijn broer toen gebeld die in de gemeenteraad zat. Hij vertelde me dat er opvang zou voorzien worden in de sporthal, zodat ik hen naar daar kon doorsturen.”