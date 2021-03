Alfred Schaffer wint Herman de Coninckprijs voor poëzie

En nu dus de Herman de Coninckprijs voor de heel persoonlijke bundel "Wie was ik. Strafregels". Op Klara gaf Alfred Schaffer zelf meer toelichting over hoe de gedichten heeft opgevat: "Hoe kan ik over iets persoonlijks schrijven dat ik me niet goed kan herinneren? Ik ben mijn moeder verloren toen ik 18 was. Ze was een Arubaanse zwarte vrouw die in de jaren vijftig naar Nederland kwam om er te werken als verpleegster. Wat kan ik door over haar te schrijven vertellen over Nederland toen en nu, over racisme?"

Alfred Schaffer: “Wie was ik” vond ik als titel wat te cheesy, te cliché; de ondertitel “strafregels” moest erbij, omdat het zo’n bezoeking was om die bundel te schrijven, om in het leven van mijn moeder te duiken en te worstelen met herinneringen. "Strafregels" klinkt wel heel sterk, maar ik moest deze bundel wel schrijven."