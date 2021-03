Wit-Russische inzending Eurovisiesongfestival geweigerd wegens politieke tekst: "Ik zal je leren in de pas te lopen"

Sinds de omstreden presidentsverkiezingen van augustus vorig jaar wordt er wekelijks geprotesteerd in Wit-Rusland tegen president Loekasjenko. In het begin daagden vele tienduizenden demonstranten op, maar door de repressie en het politiegeweld en door de intrede van de winter, is het moreel van de oppositie diep gezakt. Bijna de hele politieke oppositie zit in de gevangenis of is (onder druk) naar het buitenland gevlucht. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in totaal al meer dan 30.000 demonstranten opgepakt.