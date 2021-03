Zenuwachtigheid in drugsmilieu na politieactie, VRT NWS kon berichten inkijken: "Aan Sky ECC zou ik niet meer beginnen"

Het blijft dus afwachten of het kraken van Sky ECC veel effect zal hebben op het drugsmilieu. In elk geval is het gerecht aan de lopende band onderzoeken aan het opstarten, sinds het kan meelezen in zeker een miljoen versleutelde berichten. In het zogenoemde moederdossier, dat puur draait rond de handel in versleutelde telefoons (ook wel cryptofoons genoemd) voor criminele doeleinden, zijn al 17 mensen aangehouden. Twee anderen zijn in verdenking gesteld maar zijn wel vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek. Daarnaast zijn al heel wat nieuwe dossiers opgestart bij verschillende parketten in ons land. Het gaat onder meer om dossiers rond wapenbezit, drugshandel en witwaspraktijken. Bij die verschillende dossiers zouden al 20 mensen opgepakt zijn. Er is sprake van dossiers in onder meer Antwerpen, Limburg, Luik en Charleroi. Het Antwerpse parket spreekt nu al van 8 dossiers, waaronder een dossier waarbij 2 advocaten zijn aangehouden en een dossier waarbij 2 agenten zijn opgepakt. Het is duidelijk: operatie Sky draait op volle toeren.