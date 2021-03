ZNA- en GZA-ziekenhuizen gaan COVID-patiënten thuis opvolgen via app

De 5 spoeddiensten van de ZNA en GZA-ziekenhuizen in Antwerpen gaan meer COVID-patiënten thuis opvolgen via een app. Dat verlicht de druk op de ziekenhuizen en is vaak ook aangenamer voor de patiënten zelf. Ze kunnen thuis zelf hun gezondheidstoestand meten. De resultaten die ze doorsturen worden in het ziekenhuis opgevolgd. Het werd de afgelopen maanden uitgetest in enkele ziekenhuizen en wordt nu ingevoerd op de vijf spoeddiensten.