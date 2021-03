BEKIJK - 1 jaar na de coma: coronapatiënten Bruno en Christophe blikken terug en vooruit

Christophe Koopmans (46) werd vorig jaar vermoedelijk besmet met het coronavirus tijdens het carnaval in Sint-Truiden. Daar had hij contact met vrienden die terugkwamen uit skivakantie. Christophe, altijd een harde werker die ook volop van het leven kon genieten tot het coronavirus toesloeg. Omdat hij niet meer in staat was om zelfstandig te ademen werd hij wekenlang in een kunstmatige coma gehouden en beademd.

In juli konden we in een reportage uit "Terzake" op Canvas zien hoe Christophe wakker wordt uit coma, hoe hij opnieuw leert stappen, hoe hij reageert op het terugzien van zijn dochters, drie maanden na de besmetting.

Machteld Libert zoekt Christophe terug op. Hij moet nog steeds drie keer per week naar de kiné. Hij blikt terug op een hels coronajaar.

Bekijk hier het hele verhaal van Christophe (en lees verder onder de video):