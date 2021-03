10 jaar oorlog in Syrië: hoe is die ook weer begonnen? Hoe hebben we die gevoeld? En wie heeft gewonnen?

In 2010 komt Abu Bakr al-Baghdadi aan het hoofd van de jihadistische groepering die dan nog ISI (Islamitische Staat in Irak) heet. De groep ziet in 2014 zijn kans schoon om uit te breiden in Syrië, dat zwak staat door de chaos van de burgeroorlog, en heet voortaan ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië).

De terreurgroep roept het kalifaat uit en controleert een grondgebied van Aleppo in Syrië tot Mosoel in Irak. Wat volgt zijn jaren van gruwel en terreur. Voor het Westen verschuift de prioriteit van Assad naar IS, uit angst voor aanslagen op Europese bodem. Zo speelt de opkomst van de groepering dus in het voordeel van de president.

Vanaf 2017 begint het kalifaat af te brokkelen, eerst in Irak en vervolgens in Syrië. Bombardementen door verschillende landen drijven IS in nauwe schoentjes. In 2019 wordt het laatste stuk kalifaat veroverd. IS lijkt verslagen maar vandaag is de dreiging niet volledig verdwenen. Ze mogen dan geen groot grondgebied meer hebben, toch blijven verschillende kleine cellen actief in Syrië en Irak.