Aantal leegstaande handelspanden stijgt: "Toch veel vragen van horeca-ondernemers die grotere ruimtes zoeken"

De prijzen zijn dan ook aan het dalen: "Dat is de wet van vraag en aanbod. Als er meer leegstaat, krijgen ze meer keuze. In verschillende sectoren wordt er gedacht aan nieuwe concepten en ook nieuwe functies. In horeca gaat het dan om take-away, belevenis, terrassen, meer ruimte voor afstand,... In andere sectoren over het afhalen van online bestellingen. We merken toch dat mensen die locaties zoeken, nu al rekening houden met eventuele pandemieën in de toekomst."