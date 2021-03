Advocaat weduwe van vermoorde man in Jette: "Moord door El Bakraoui's is enige plausibele uitleg"

“Het is een piste die geopperd werd in het kader van het strafonderzoek naar de moord op de 76-jarige Paul-André Vanderperren”, aldus de advocaat. De man had een kogel in het hoofd gekregen, net zoals bij een afrekening in het misdaadmilieu. Het wapen werd nooit teruggevonden en de speurders hebben alle mogelijke pistes onderzocht. Zelfs zijn vrienden en familieleden werden ondervraagd, wat de nodige spanningen met zich heeft meegebracht. Er is zelfs nagegaan of hij niet per vergissing was vermoord, maar ook dat leverde niets op. Het dossier zat muurvast.”