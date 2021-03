AZ Turnhout volledig rookvrij: "Wie nog wil roken, kan dat in het rookpaviljoen"

Patiënten en werknemers van het Algemeen Ziekenhuis in Turnhout kunnen enkel nog maar roken in een afgebakend rookpaviljoen. Roken in de gebouwen was al langer verboden, maar nu is het ook niet langer toegestaan om rondom de gebouwen te roken, zegt Lies Delvaux van AZ Turnhout: "Heel het domein, en dan spreken we toch over enkele hectaren, rondom het ziekenhuis zal vanaf nu rookvrij zijn."