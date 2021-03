Beperkt team van B-Fast vertrokken naar Slovakije om te helpen in overbelaste ziekenhuizen

Momenteel is Slovakije het land met het hoogste aantal coronasterfgevallen in verhouding tot het aantal inwoners. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Bestrijding (ECDC) telt het 246 corona-overlijdens per miljoen inwoners in 14 dagen. Een recordaantal patiënten werd de voorbije week opgenomen in het ziekenhuis.